Karabük’ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Safranbolu-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusa, Sarıçiçek Yaylası ve Keltepe Kayak Merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri her türlü olumsuzluğa karşı tedbir alırken, tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor. Türkiye’nin 53. Kayak merkezi olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde de kar kalınlığı yer yer yaklaşık 25 santimetreyi buldu.