Ormanda kesim işiyle uğraşan Yaşar Güneri, kar yağışına rağmen işlerini bitireceklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Sarıçiçek Yaylası’nda devam eden kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının giydiği beyaz gelinlik ise görsel güzellik sunuyor.

Karabük’te havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkülere konu olan Ilgaz Dağı beyaza büründü

Türkülere konu olan Ilgaz Dağı beyaza büründü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.