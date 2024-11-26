Kar keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar soluğu yüksek kesimlerde alırken, beyaz örtüyle kaplanan doğada ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Karabük merkezde kar yağışı fazla olmayınca vatandaşlar soluğu yüksek kesimlerde aldı. Karabük-Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiine gelen bazı vatandaşlar hem ateş yaktı hem de karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan doğa yer yer yoğun sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. O anlar dron ile görüntülendi.