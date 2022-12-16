Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından aralık ayında yapılan çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından aralık ayında yapılan çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aralık ayında il merkezinde yapılan kaçaklık operasyonlarının sonucu bir adet tütün sarma makinesi, 22 bin 320 adet içi doldurulmuş makaron, 67 kilogram bandrolsüz tütün, 4 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, alkol imalatında kullanılan 10 litre etil alkol ile 7 litre sahte alkol ele geçirildi.