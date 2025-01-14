Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. İki şahısla birlikte kazıda kullandıkları 2 adet kazma, birer adet jeneratör, kürek, balta, levye, 1 manila demiri, murç, çadır, çapa demiri, keser, 2’şer adet el testeresi, delici, 20 metre uzatma kablosu, 55 metre yüksek mukavametli kamp halatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: iha