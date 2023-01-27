Karabük’te, 2023 yılı ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük’te, 2023 yılı ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine slaytlar eşliğinde genel bilgi verilirken, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.