Karabük’te çok sayıda kişi, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanmasının ardından İsrail’i protesto etti.

Safranbolu, Cumhuriyet’in 100. yılı için dev gösteriye hazırlanıyor Safranbolu, Cumhuriyet’in 100. yılı için dev gösteriye hazırlanıyor

100. Yıl Mahallesi Pazar alanında Filistin’e destek programı düzenlendi. Program İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamda hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların ardından toplanan kalabalık İsrail’i protesto ederek "Katil İsrail Filistin’den defol" sloganları attı. 1002 Nolu Caddede başlayan yürüyüşün Pazaryeri Camii önünde son bulmasıyla program sona erdi.