Karabük’te çok sayıda kişi, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanmasının ardından İsrail’i protesto etti.

100. Yıl Mahallesi Pazar alanında Filistin’e destek programı düzenlendi. Program İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamda hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların ardından toplanan kalabalık İsrail’i protesto ederek "Katil İsrail Filistin’den defol" sloganları attı. 1002 Nolu Caddede başlayan yürüyüşün Pazaryeri Camii önünde son bulmasıyla program sona erdi.