Karabük’te meydana gelen iki ayrı iş kazasında 1’i ağır 2 işçi yaralandı.

Ermersa Sanayi Sitesi’nde yapımı devam eden inşaatta meydana gelen iş kazasında beton pompası ayağına düşen Vahdettin Ş. (58), acılar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin sol ayak bileğinin kırık olduğu tespit edildi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan Alter Demir Çelik’te meydana gelen başka bir iş kazasında ise Ersin K. isimli işçinin kafasına vinç motoru düştü. Yere yığılan işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan işçi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.