Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) tarafından düzenlenen İş Dünyası ve Gelecek Vizyonu Zirvesi programı Eskipazar ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, KASİD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin İpek ile yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

Programın açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Çapraz, “Karabük Üniversitesi’nin Karabük’te gerçekleştirmek istediği büyük organizasyonlar olduğunu bu organizasyonları gerçekleştirmek için alanlara ihtiyacı duyduğunu ifade etmiştir. Ve bu organizasyonları gerçekleştirmek için 2024 yılına kadar yürüttük. 2024 yılı içerisinde ilk büyük devasa organizasyonumuzun Sosyal Bilimler Festivali’ni SOSYALFEST olarak Karabük Üniversitesi kampüsümüzde gerçekleştirdik. Bu gerçekten devasa bir organizasyon oldu. Türkiye çapında 4 bine yakın proje başvurusu geldi. Kıyasıya yürütülen bir yarışma oldu. Türkiye’de hatta dünyada ilk defa yapılan büyük bir organizasyonu hayata geçirdik. Bunu hayata geçirmekten dolayı Karabük Üniversitesi olarak onur ve gurur duyuyorum. 100 bine yakın bir katılımla gerçeklesen bu büyük organizasyon Türkiye çapında Karabük Üniversitesi’nin isminin duyulmasında son derece etkili ve önemli olmuştur. Aynı zamanda yine 2024 yılı içerisinde belli organizasyonlar, faaliyetler gerçekleşti. Bu faaliyetlerimiz açısından baktığımızda bir benzer organizasyon olarak Sağlık Bilimleri Festivalini yine Türkiye’de ilk defa Karabük Üniversitesinden SOSYALFEST’ten çok daha büyük bir başarı oranıyla bin 213 proje ve yine çok büyük bir katılımla, büyük bir başarıyla gerçekleşti. Dolayısıyla ifade ettiğimiz vizyonumuzu 2024 yılında başarıyla hayata geçirdik” dedi.

Üniversite bünyesinde kurulan çeşitli çalışma takımlarından bahseden Kırışık, “Yapay zeka devrimi dediğimiz yeni bir devrim geliyor. Lütfen buna kayıtsız kalmayalım ve çok hızlı hareket edelim. Bu konuda çok ciddi bir noktadayız. Bir an önce hazırlıklarımızı yapmamız, bu danışmanlıkları almamız gerekiyor. Yeni bir dünya kuruluyor artık yapay zekayla birlikte. Biz bu yapay zeka çalışma takımımızla mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim teknolojileri meslek yüksekokulu, yapay zeka yüksek lisans eğitimi de vererek bu çalışma takımımızla Karabük’te ve Türkiye’de iş dünyamızın yapay zeka güncellemesini, geliştirilmesini yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“İş dünyasına gelecek vizyonunun amacı, birkaç üyelerini birbiriyle samimi bir ortamda vizyonlarını geliştirebilecek, ticari faaliyetlerini sürdürürken sıkıntı çektiği noktalarda yardımcı olabilecek bir bilgi aktarımını yapabilecek bir organizasyon şeması kurduk” diyen KASİD Başkanı Çetin İpek, “Bugünkü organizasyonumuzda vergi ve ekonomi ağırlıklı eğitim programı paylaşımı yapacağız. Memleketin iş insanlarına faydalı bilgileri aktarmaktan KASİD başkanı olarak bu işe aracılık etmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.