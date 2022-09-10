Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesi çerçevesinde Karabük’te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesi çerçevesinde Karabük’te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir öncülüğünde 81 ilde eğitim almamış veya yarıda bırakmış kadınlar için "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesi başlatılmıştı. Bu çerçevede Karabük’te programa başvuran 122 kadından 22’si ilk ve ortaöğretim dönemlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.

AK Parti Kadın Kolları tarafından 100. Yıl Mahallesi’nde bir kafede düzenlenen etkinliğe Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, teşkilat mensupları ve mezun olan kadınlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Milletvekili Cumhur Ünal, eğitimli toplumların iyi yerlere geleceğini belirtti. İlim öğrenmenin yaşı ve vakti olmadığını ifade eden Milletvekili Niyazi Güneş de, “Her fırsatta bir kelime öğrenmek için mücadele etmeliyiz. Eğitim önemlidir. Karabük bir sanayi şehridir derler ama bir eğitim şehridir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Altınöz de programa katılan herkese teşekkür ederek, başarıyla tamamlayıp mezun olan kadınları tebrik etti.

Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ise Karabük’te 120 kadının eğitimine vesile olduklarını aktararak, “22 kadınımızın mezuniyetini kutlamak için burada bulunuyoruz. Burada kadınlarımızın mutluluğuna ortak olacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesi çerçevesinde mezun olan kadınlara başarı belgeleri verildi.