Karabük’te, 2022 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük’te, 2022 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2022 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Gürel’in yanı sıra; Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile kurul üyeleri katıldı. 2022 yılında gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine slaytlar eşliğinde genel bilgilerin verildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.