Karabük Valiliği koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak çalışmalar, belediyelerin geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kurmaları ile ilgili çalışmalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili olan kurumlara yetki devri, yaralı ev ve yaban hayvanlarının tedavilerinin protokol düzenlenerek Belediyelerin Hayvan Bakımevlerinde yapılması, kedi, köpek ve gelinciklere pasaport ve mikroçip zorunluluğu, yerel hayvan koruma gönüllüsü başvurularının görüşüldüğü toplantıda yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirler değerlendirildi.