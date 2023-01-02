Yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Ekincik köyü Esenler Mahallesi’nde Mehmet E.’ye ait iki katlı evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, evde bulunan Satı E.’yi (70) dışarı çıkarırken Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük’te sis etkili oluyor

Karabük’te sis etkili oluyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.