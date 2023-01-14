Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 78 ABB 386 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi’nde A.B. yönetimindeki 78 T 0214 plaka ticari taksi ile çarpıştı. Kazada, 78 ABB 386 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde araçların çarptığı anlar yer alıyor.

Diğer kaza ise Atatürk Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine gide kadın sürücü idaresindeki 78 SL 830 plakalı otomobilin yine aynı istikamette giden 74 BY 461 plakalı tır ile çarpışması sonucu meydana geldi. Tırın bir anda otomobili önüne aldığı ve maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kaza sonrası panik yaşayan kadın sürücüyü ise yanında bulunan yakını teselli etti.