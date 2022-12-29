Karabük’te, iç göç sayısı 16 bin 168 olarak kayda geçti.

Karabük’te, iç göç sayısı 16 bin 168 olarak kayda geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülkede Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi. Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Eğitim nedeniyle göçler 686 bin 973 ile ilk sırada yer aldı.

Karabük’ün 2021 yılında aldığı iç göç 16 bin 168 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 8 bin 532 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 11 bin 598 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 2 bin 984 ile ilk sırada yer aldı.

Zonguldak’ın 2021 yılında aldığı iç göç 20 bin 883 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 8 bin 527 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 21 bin 991 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 6 bin 480 ile ilk sırada yer aldı.

Bartın’ın 2021 yılında aldığı iç göç 10 bin 907 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 4 bin 723 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 8 bin 794 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 2 bin 561 ile ilk sırada yer aldı.