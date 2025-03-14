Karabük’ün Ovacık ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Belen köyü yolunda 16 gün önce kar yağışının ardından heyelan meydana gelmişti. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun ekiplerin özverili ve yoğun çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamada, köy yolunun ulaşıma açılmasında geçen sürede duyarlılık gösteren vatandaşlara ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür edildi.