Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük’te ihracat Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalırken, ithalat yüzde 5,6 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Haziran ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 17,5 azalarak 26,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Karabük’te ihracat Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 19,6 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 87,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak’ta ihracat yüzde 60,4 azalarak 34,3 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 154,3 milyon dolar olurken, Bartın’da ihracat yüzde 2,4 azaldı, ithalat yüzde 132,2 arttı.