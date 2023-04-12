Karabük Valiliği tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "halk günü" toplantısı Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Oğuzhan Altunay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdür Vekili Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı İsmail Kara, Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Berber Derelihazırbulundu.