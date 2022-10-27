Karabük’te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu 123 kişi yakalanırken 57’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük’te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu 123 kişi yakalanırken 57’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 123 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 66’sı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Haklarında 2 ila 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi olmak üzere toplamda 57 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir” denildi.