Karabük’te, 2022 yılında Gümrük Müdürlüğü üzerinden ihracat rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 52,6 artış gösterdi.

Karabük’te, 2022 yılında Gümrük Müdürlüğü üzerinden ihracat rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 52,6 artış gösterdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Gümrük Müdür Vekili Mustafa Yüzkat’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Yüzkat, 2022 yılında Karabük Gümrük Müdürlüğünden il genelinde 71 milyon 299 bin dolar ithalat, 30 milyon 62 bin dolar ihracat, toplamda ise 101 milyon 361 bin dolar işlem gerçekleştirildiğini belirtti. En çok ithalat yapılan ülkenin Pakistan, en çok ithalatı yapılan malzemenin ise kütük demir olduğunu aktaran Üzkat, "En çok ihracat yapılan ülke İran, en çok ithalat yapılan malzeme ise asansör kılavuz rayı ile işlenmiş demirdir. İthalatı yapılan diğer malzemeler; tekstil, makine aksamı, hammadde, ateşe dayanıklı harç, demiryolu ray bağlantı parçaları olup, ihracat yapılan malzemeler ise; demiryolu tekerleği, benzol, demiryolu bağlantı parçaları ve makine aksamıdır. 2022 yılında 366 bin 531 TL gümrük vergisi, 65 milyon 822 bin 632 TL katma değer vergisi, toplamda 66 milyon 189 bin 163 TL vergi tahsil edilmiştir. 2022 yılında 947 giriş beyannamesi ile 829 çıkış beyannamesi düzenlenmiştir. 2022 yılında 2 bin 873 tır gelmiş ve bin 339 tır ise çıkış gerçekleştirmiştir. 2022 yılında 264 kaçakçılık olayı gerçekleşmiş, malzemelerin gümrüklenmiş değeri 4 milyon 692 bin 280 TL’dir" dedi.