Karabük’te, toplantı, gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlendi.

Karabük’te, toplantı, gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlendi.

Karabük il merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergahların belirlenmesi amacıyla vali yardımcısı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonu’nda toplantı yapıldı.

Yapılan toplantıda, toplanma yeri olarak; Ergenekon Caddesi, Çamlık Caddesi, Necatibey Caddesi ve Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi’nin kesiştiği Yenişehir Atatürk Heykeli Kavşağı belirlendi.

Yürüyüş güzergahı olarak, Yenişehir Atatürk Heykeli kavşağı ile Ergenekon Caddesi, Çamlık Caddesi, Necatibey Caddesi, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi’nin kesiştiği kavşak, Ömer Lütfi Özaytaç Caddesini takiben miting alanı olan Karabük Kent Meydanı belirlendi. Miting alanı olarak, Atatürk Bulvarı ile PTT Kavşağı arasında bulunan Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karabük Kent Meydanı belirlendi. Alternatif toplanma yeri olarak, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi, 36. Cadde ile 63. Cadde’nin kesiştiği kavşak belirlendi.

Yürüyüş güzergahı olarak, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi, 36. Cadde ile 63. Cadde’nin kesiştiği kavşaktan başlayarak 36. Cadde ve pazar yeri belirlendi. Miting alanı olarak, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Pazar Yeri, 36. Cadde, 59. 65 ve 52. sokaklar belirlendi.