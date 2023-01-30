Karabük’te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Karabük’te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi çerçevesinde çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da kolaylık sağlanıyor. Karabük Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İl Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden görevliler, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise, basımın ardından vatandaşlara posta yoluyla gönderiliyor.