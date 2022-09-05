Karabük’te gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti.

Karabük’te gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyesi’nin açılışı gerçekleşti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Öğlebeli Gençlik Merkezinde oluşturulan ’Deneyap Atölyesi’ açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eş zamanlı olarak canlı yayında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yönetimiyle katıldığı 35 ilde yapılan 37 Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eş zamanlı açılış töreninde Karabük Deneyap Atölyesinin kurdelesi Vali Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, BAKKA Karabük YDO Koordinatörü Sakin Eren ile Gençlik Merkezi üyeleri tarafından kesildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Atölyelerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜB İTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasındaki işbirliği ile hayata geçirildiğini ifade eden Vali Gürel, Deneyap Türkiye çerçevesinde Karabük’te açılışı gerçekleştirilen teknoloji atölyesinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Deneyap Atölyesinden yararlanacak gençlere hayırlı olması dileklerinde bulundu.