Karabük’te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karabük’te, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beşbinevler Mezarlığındaki Muharip Gaziler Mezarlığı ile şehitlikte, şehitler ve gaziler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Buradaki tören protokol üyelerinin şehit ve gazilerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

Kent Meydanında devam eden etkinlikler çerçevesinde Atatürk Köşesine çelenk sunumları yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Memleket Partisi Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, “Cumhuriyetimizin var oluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Gününü kutlamanın gururu içerisindeyiz” dedi.

Çorbacı, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu gazinin ise bu destanı yazan kahraman olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi.