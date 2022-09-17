Karabük’ün futbol altyapısını güçlendirmek için yola çıkan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü meyvelerini toplamaya başladı.

Karabük’ün futbol altyapısını güçlendirmek için yola çıkan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü meyvelerini toplamaya başladı.

Karabük’te küçük yaşlarla futbolcu eğitimi ve öğretim üzerine altyapısıyla spor alanına farklı bir yön kazandıran Futbolda Özkaynak Projesi meyvelerini almaya başladı.

Yaklaşık üç yıldır Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak Futbolda Özkaynak Projesi çerçevesinde eğitim alan Enes Özdal, Berk Eren, Abdullah Ünal, Yusuf Bozkurt, Berkay Eren GMG Kastamonuspor Kulübü Akademisine transfer oldu.

İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan’ı ziyaret eden sporcular, aileleri ve antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ilettiler.

Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Coşkun Güven, “Yaklaşık üç yıldan bu yana futbolda altyapı noktasında önemli planlamalar yaptık. Bugün bunun meyvelerini topluyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu çocuklar inşallah gelecekte büyük kulüplerde A takıma ve milli takıma ulaşacak kapasiteye ulaşacaklardır. Ben sporcularımıza, onları destekleyen ailelerine ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.