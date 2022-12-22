İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yürüttükleri saha çalışmalarında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Karabük’te, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi firari 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Mehmetçik kan ve kök hücre bağışında bulundu

Mehmetçik kan ve kök hücre bağışında bulundu

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