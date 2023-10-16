Karabük’te, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında 166’sı ikinci el satış olmak üzere 212 konut satıldı.

TÜİK’in açıklamalarına göre Türkiye genelinde 72 bin 168’i ikinci el satış olmak üzere 102 bin 656 konut satıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Karabük’te Eylül ayında 166’sı ikinci el satış olmak üzere 212 konut satıldı. Zonguldak’ta 2023 yılı Eylül ayında 324’ü ikinci el satış olmak üzere 526 konut satıldı. Bartın’da 2023 yılı Eylül ayında 88’i ikinci el satış olmak üzere 135 konut satıldı” denildi.