Karabük’te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje çerçevesinde evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kayıt altına alınıp kimlik verilme işlemleri sürüyor.

Karabük’te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje çerçevesinde evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kayıt altına alınıp kimlik verilme işlemleri sürüyor.

31 Aralıkta sona erecek olan başvurular nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğunu tespit etmek ve kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanların geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altında tutulmasını sağlayan ’Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması’na dair yönetmeliği yayımladı.

Bu yönetmelik doğrultusunda Karabük’te hayvan sahipleri Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak hayvanlarına mikroçip taktırıp aşılarını yaptırarak kayıt altına aldırıyor.31 Aralık’ta sona erecek olan başvurular nedeniyle müdürlükler de yoğunluk yaşanıyor.

Tarım işi ile uğraşan ve bekçi köpeği olarak bakımını yaptığı köpeklere çip taktırmak için başvuran Mustafa Gürleyik, “Hayvanları çok seviyoruz. Bizim can dostlarımız. Onlar olmazsa olmaz. Hayvanlarımızın sağlığı için güzel bir uygulama. Daha önce de böyle bir uygulamaya geçilebilirdi ama önemli olan geçiliyor olması. Son günler olması sebebiyle yoğunluk var” dedi.

Çip işleminin sadece sağlık takibi işlevinin yanı sıra başka önemli işlevleri de olduğunu vurgulayan Gürleyik, “Bu uygulamanın güzel bir yanı daha var. Bizim hayvanlarımızın çalındığı da oluyor. Kaybolan hayvanlarımızı bulma konusunda da önemli bir uygulama çip uygulaması. Aşılarımızı da yaptırıyoruz. Kuduz aşımızı da yaptırdık. İlerleyen süreçte bir salgın durumunda hayvanlarımızın sağlık durumu takip edilebilir oluyor” diye konuştu.