Karabük’te vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör yaralandı.

Olay Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sercan Ç. (32) idaresindeki 78 BT 485 plakalı vinç, inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada vinç operatörü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.