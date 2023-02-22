Karabük’te meydana gelen depo yangınında 1 kişi yaralandı.

Karabük’te meydana gelen depo yangınında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi’nde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında depoda bulunan Mustafa Koç ise elinin yanması dolayısıyla hafif şekilde yaralandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.