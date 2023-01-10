Karabük’te Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Karabük’te Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla "Kitap İyileştirir" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Etkinliğe, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ile adliye ve cezaevi çalışanları katıldı.

Karabük Adliyesi önünde kurulan stantta Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tarafından başlatılan kampanyada yurt genelinde hayata geçirilecek

Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin, hükümlülerin kitap okumalarına destek olunmasının amaçlandığı kampanya, 15 Şubat’a kadar devam edecek ve kampanyaya destek vermek isteyenler standa kitaplarını getirebilecek.

2021’de Adalet ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında cezaevlerinde kütüphanelerin açılması için işbirliği protokolü imzaladığını söyleyen Başsavcı Kesgin, “Protokol çerçevesinde 29 Mayıs 2021’de kitap bağışı kampanyasının olduğunu hatırlatan Kesgin, "O süreçte ’Bir Kitap Bir Umut’ sloganıyla başlatılan kampanyada Karabük’te 708 kitap topladık. Türkiye genelinde bu sayı 256 bin civarındaydı. Yeni açılan cezaevleri dolayısıyla ihtiyaç doğduğundan tekrar Bakanlığımızın bir çalışması oldu. İnşallah önceki dönemde topladığımız kitap sayısının üzerine çıkarak kampanyanın faydalı olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapılmasının ardından protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.