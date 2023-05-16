Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılında Karabük’te canlı doğan bebek sayısı 2 bin 096 oldu.

TÜİK, Türkiye’deki doğum istatistiklerini açıkladı. Kaba doğum hızının binde 12.2 olduğu Türkiye’de 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak gerçekleşti.

Verilere göre 2022 yılında Karabük’te canlı doğan bebek sayısı 2 bin 096, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı ise 27,5 oldu.

2022 yılındaki verilere göre de Zonguldak’ta canlı doğan bebek sayısı 4 bin 365, Bartın’da da bin 651 olarak açıklandı.