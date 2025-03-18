Karabük’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beşbinevler Mezarlığındaki şehitlikte çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler için saygı atışı sonrası Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi. Şehitlikteki tören şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

100. Yıl Kültür Merkezi’nde devam edilen programda Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo sahneledi. Buradaki törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. İsmail Gökcek, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, emniyet güçleri ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Program resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Yavuz tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.