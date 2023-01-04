Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temel eğitimlerini tamamlayan bin 980 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temel eğitimlerini tamamlayan bin 980 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreninde, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, hem askerleri hem protokolü hem de asker ailelerini selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Er Evrim Adıgüzel konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, "Yaklaşık 1 ay önce vatani görevlerini ifa etmek için yurdumuzun dört köşesinden gelerek komutanlığımıza katılan bin 980 evladımız temel eğitimlerini ve askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşamaktadırlar” dedi.

Konuşmanın ardından askerlik görevini dereceyle tamamlayan erlere ödülleri Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin tarafından verildi.

Masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin ettiği törende erlerden oluşan bir grup zeybek gösterisi sundu.

Resmi geçidin ardından askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.