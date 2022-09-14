Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 963 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 963 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 963 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, "Yaklaşık 1 ay önce vatani görevlerini ifa etmek için yurdumuzun dört köşesinden gelerek komutanlığımıza katılan bin 1963 evladımız temel eğitimlerini ve askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşamaktadırlar” dedi.

Küçükbaşol, vatani görevini tamamlayan askerlere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmanın ardından Vali Gürel, askerlik görevini başarıyla tamamlayan erleri tebrik ederek, başarı belgelerini takdim etti. Tören, askerlerin Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etmesinin ardından gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Yemin törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.