TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor-3 Bilim Şenliğinin açılışı yapıldı.

Karabük Belediyesi Bilim ve İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde, TÜBİTAK destekli Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi tarafından organize edilen Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor-3 Bilim Şenliği, bugün düzenlenen törenle başladı.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda açış ve selamlama konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş yaptı.

Vali Yardımcısı Şahin ve Başkan Çetinkaya şenliğinin açılışının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri Bilim ve İnovasyon Merkezi’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilim ve teknolojiye meraklı gençleri ve aileleri buluşturmayı amaçlayan bilim şenliğinde 3 gün boyunca toplam 127 bilimsel etkinlik düzenlenecek. Şenliğin ilk gününde 43 atölye, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 42’şer atölye çalışması yapılacak.