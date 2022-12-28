Karabük’te, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük’te, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan toplantıda; İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere madde bağımlılığına taviz vermeden tüm kurum ve kuruluşlarımızın topyekun mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Vali Gürel, hiçbir gencin ve vatandaşın bağımlılık tehlikesine bulaşmaması adına her türlü tedbirlerin alınması yönünde çalışmaların yapılması talimatlarında bulundu.

İl genelinde bağımlılığın engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.