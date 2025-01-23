Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Aralık ayında 605 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldığının belirtildiği TÜİK’in verilerine göre, Karabük’te 364’ü ikinci el satış olmak üzere 605 konut satıldı.

54 konutun ipotekli satışı yapıldığı bildirildiği açıklamada, geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının 380 olduğu ifade edildi.

TÜİK’e göre Zonguldak’ta 1030, Bartın da ise 355 konutun satıldığı bilgisi aktarıldı.