İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda eğitim düzenlendi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, toplumdaki tüm kesimlerin narkotik suçlarla mücadeleye destek vermesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Madde kullanımı ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerini yürütmek asli olarak Devletimizin ve Teşkilatımızın görevi gibi görülüyor olsa da, aslında bu mücadele top yekûn verilmesi gereken bir mücadeledir. Bizler Türk Polis Teşkilatı, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılıktan koruyabilmek için durmaksızın mücadele etmekteyiz” dedi.

"Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz"

Yırtar, teşkilat olarak mücadelelerine gece gündüz demeden durmaksızın devam ettiğini belirterek, “Uyuşturucu ile mücadelede madde bağımlılığının tedavisi ve rehabilitasyonunun öncesinde önleme faaliyetlerinin daha büyük bir öneme sahip olduğu kuşkusuzdur. Asıl olan gençlerimizin uyuşturucu illetine bulaşmasını başlamadan önlemek engellemektir. Bu düşünceden yola çıkarak öncelikli olarak gençlerimizi, annelerimizi ve anne adaylarımızı bilgilendirerek ve bilinçlendirerek uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmayı teşkilat olarak öncelikli görevlerimiz arasında bildik. Çocuklarımızı korumak, onları uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmak için, hayatlarının her aşamasında en çok ihtiyaç duydukları şey olan sevgi ve ilgiyi onlardan esirgemeyelim, devletimizin ilgili kurumlarıyla beraber mücadelemizi hep birlikte verelim. Sizlerin ve toplumumuzun tüm kesimlerinin de bu mücadelede bizlere destek olmasını, bu alanda etkili sonuç veren “UYUMA” aplikasyonunu telefonlarınıza indirerek bizimle her an irtibatta olmanızı ve bizlere kılavuzluk etmenizi özellikle rica ediyoruz. İnanıyoruz ki hiçbir aile, hiçbir anne çocuğunun bir bağımlı olmasını asla istemez. Onun içindir ki evlatlarınızı sizler ve teşkilat olarak da bizler asla sevgisiz, ilgisiz ve yalnız bırakmamalıyız. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube’de görevli Yunus Emre Doğan, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde sunum yaptı. 2022 yılı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde bulunduran veya ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 341 şahsa işlem yapıldığı, işlem yapılan şahıslardan 39’unun tutuklandığı, 26 şahıs için adli kontrol kararı alındığı, tüm şahısların adli sürecinin devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda 3 bin 701 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 223.33 gram metamfetamin maddesi, 882 gram esrar maddesi, 369,98 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 210 adet extacy hap, 75 kök Hint keneviri bitkisi, 35 adet captagon, 26,79 gram skunk maddesi, 6,79 gram eroin maddesi, ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong, puyp, olarak tabir edilen aparatlar ele geçirildiği ifade edildi.

Programa Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Güler, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban, polis ve jandarma teşkilatı mensupları, davetliler ve veliler katıldı.