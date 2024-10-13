Karabük’te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük’te sağanak yağmur gece yarısı etkili oldu. Rüzgar ve sağanak yağmurun bir anda bastırması ile yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Metrekareye yaklaşık 24 kilogram yağışın düştüğü kentte çok sayıda iş yeri ve bodrum katları sular içerisinde kaldı. Polis ekipleri kentte olumsuzluklara karşı tedbir almaya çalışırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin yaşandığı yollarda ve su basan iş yeri ile bodrum katlarında tahliye işlemlerinde bulundu. 31 Ağustos da sağanak sonrası araçların sular içerisinde kaldığı 100. Yıl Mahallesinde su tahliye giderinin açık bırakılması yaşanacak su baskınlarının önüne geçti.

Öte yandan yağışın gece saatlerinde de etkili olması beklenirken, olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.