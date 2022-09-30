Karabük’te, 2022 yılının ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 24,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,4 artarak 119,5 milyon dolar oldu.

Karabük’te, 2022 yılının ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 24,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,4 artarak 119,5 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı ağustos ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21,3 milyar dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32,5 milyar dolar oldu.

Karabük’te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2022 yılının ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 24,7 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,4 artarak 119,1 milyon dolar oldu.

Zonguldak’ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 67,0 milyon dolar, ithalat azalarak 177,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın’da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,4 azalarak 4,4 milyon dolar, ithalat yüzde 320,8 artarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.