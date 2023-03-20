Karabük Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 13 bin 101 müracaat yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Dereli Berber’den 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdürlük kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar 13 bin 101 müracaatın gerçekleştirdiğini ifade eden Berber, "2022 yılında Müdürlüğümüze bin 984 müracaat gerçekleştirilmiş olup bu müracaatların tamamı sonuçlandırılmıştır. Müracaatların bin 564’ü il merkezinden, 267’si Safranbolu, 73 Yenice, 44 Eskipazar, 30 Eflani ve 6’sı Ovacık ilçelerimizden yapılmıştır. Yapılan müracaatların bin 125’i e devlet sistemi üzerinden, 693’ü yüz yüze, 124’ü vatandaşlarımızın kendi internet sistemleri üzerinden ve kalan 42 müracaat ise mobil olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan müracaatların konusu bakımından değerlendirildiğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklarımız, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görev ve çalışma alanına sahip olduğu görülmektedir. Yapılan müracaatların istatistiki verileri incelendiğinde en fazla müracaat yapan kişilerin 30-40 yaş aralığında olduğu, yüzde 32,9 oranında ilkokul mezunu kişilerin müracaat gerçekleştirdiği ve müracaatların yüzde 52’sinin kadın olduğu ayrıca yüzde 73,4 müracaat sahibinin herhangi bir işe sahip olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın e-başvuru sistemi kullanarak gerçekleştirdiği müracaat sayısı 98 olup müracaatların tamamı sonuçlandırılmıştır. 3071 Sayılı Dilekçe Kanununa göre alınan dilekçe sayısı ise 20’dir. 2022 yılında toplam 46 adet halk günü toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılara 505 vatandaşımız katılmıştır" dedi.