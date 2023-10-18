Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 5,6 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla Yerel Düzey TAMP Tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından deprem tatbikat yapıldı. Senaryo gereği 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirdi. Daha sonra AFAD ekipleri enkaz altında kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı. Gerçeği aratmayan tatbikatta iki katlı binanın çökmesiyle enkazdaki vatandaşlara ulaşılırken, yaralılar ambulanslarla sahra hastanesine taşındı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tahliye çalışmalarının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Etkinlik sonunda gazetecilere konuşan AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, deprem tatbikatını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Erbay, Türkiye Yüzyılı’nda, 6 Şubat 2022 tarihinde ülkenin en büyük depreminin yaşandığını hatırlattı. Karabük’ün Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yer aldığını ifade eden Erbay, “Bu fay hattında Karabük’ü en çok etkileyen deprem 1944 yılında olmuştu. O depremde 359 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 bin 865 adet bina yıkıldı. 5 bin de yaralımız vardı. Tabii ki depremler ülkemizin gerçeği. Her zaman oluyor ve olmaya da devam edecek. Bizler de her daim hazır olmak durumundayız. Müdahale gücümüzü pekiştirmek için tatbikatlarımızı yapıyoruz” dedi.