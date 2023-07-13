Karabük’te yeni nesil 60 toplu taşıma aracı törenle hizmet vermeye başladı.

Karabük Belediyesi tarafından satın alınan 60 toplu taşıma aracı için 100. Yıl Kültür Merkezi Garajı’nda tören düzenlendi.

Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük Belediyesince 60 toplu taşıma aracı alınarak, ilin önemli sorunlarından birinin daha çözüldüğünü aktararak, konforlu ulaşımı sağlayacak olan hizmetin

Başkan Vergili de Karabük halkına en iyi hizmetleri ve en ucuz yaşamı sağlamaya gayret edeceklerini ifade ederek, "Karabük’te en iyi ve en ucuz ulaşımı hizmete aldık. Sizlerin layık olduğu hizmet sizlere sunulacak. Bizim görevimiz bu. Karabük’ün çehresi yapacağımız açılışlarla değişecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen kurdele ile taşıma araçlarıyla şehir turu atıldı.