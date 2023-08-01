Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kayanın üzerinden dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.
Olay, Emek Mahallesi’nde meydana geldi. K.M.S. (10) isimli çocuk arkadaşlarıyla kayanın üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. K.M.S.’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.