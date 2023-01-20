Vali Güler, öğrencilerle sohbet ederek beraberindeki heyetle birlikte karne heyecanı yaşayan çocuklara karneleri ve başarı belgeleri dağıtılarak, okuma kitapları hediye edildi.

Kurtuluş İlkokulu ve Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük’te 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 204 okulda 36 bin 706 öğrenci yarı yıl karnelerini aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.