Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından "3 Nisan Sanayi Günü Olsun" imza kampanyası başlatıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından "3 Nisan Sanayi Günü Olsun" imza kampanyası başlatıldı.

Karabük TSO binası önünde başlatılan imza kampanyasında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kılıç, "Ülkemizin inşasında önemli bir dönüm noktası olan 3 Nisan 1937 tarihinde kurulan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının kuruluş tarihinin ülke genelinde ’Sanayi Günü’ olarak kutlanması amacıyla sizlerin gönül desteğini gösteren imzalarınızı toplayarak ilgili makamlara ulaştıracağız. Bu anlamlı güne vereceğiniz destekleriniz için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Tüm halkımızın desteklerini bekliyorum

Karabük TSO yönetim Kurulu ise Cumhuriyet’in 100. yılının ülkenin yeniden inşasında mihenk taşı olan ’Cumhuriyet Kenti Karabük’ için ayrı bir öneme ve değere sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, "Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zarurettir. Ülkenin bağımsız olmasını, ekonomik bağımsızlığı kazanmaya şart koşan bu anlayışla 3 Nisan 1937’de ülkemizin ilk ağır sanayi Karabük kuruluşu Demir ve Çelik Fabrikası kurulmuştur. Bu kuruluş o kadar önemlidir ki dönemin Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak fabrikanın kuruluş yerini ’Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır’ diyerek tarif etmiştir. Ülkemiz ağır sanayisinin başlangıcı olarak kabul edilen KARDEMİR, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik entegre tesisleri başta olmak üzere ülkemizde kurulan köprüler, barajlar, sanayi tesisleri vb. nedeniyle ’fabrikalar kuran fabrika’ unvanını kazanmıştır. Karabük’ün ve KARDEMİR’in her yıl 3 Nisan’da kuruluşunu kutladığı vizyon çağdaşlaşma, modernleşme ve bağımsızlık vizyonudur.

Ülkemizin bu vizyonuna uygun olarak ilimiz ’Cumhuriyet kenti Karabük’ olarak anılmaktadır. 3 Nisan günü geçmişimize vefa geleceğimize rol olması amacıyla ulusal düzeyde ’Sanayi Günü’ olarak tescil ve ilan edilsin" denildi.