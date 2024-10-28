Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Etkinlikler çerçevesinde Karabük Valiliğinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakırken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.