Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş okul ve kurumların 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde incelemelerine devam ediyor.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş okul ve kurumların 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde incelemelerine devam ediyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarının ardından yardımcı kaynak çalışma kitapları da Karabük’e ulaştı. Kazım Karabekir İlkokulu deposunda bulunan yardımcı kaynak paketlerini yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yardımcı kaynak paketlerinin muhafaza edilmesi ve dağıtılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla öğrencilerin ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynak destek paketlerinin masalarının üzerinde olacağını belirten Akbaş, bu konuda yönetici ve personellerin büyük bir titizlikle çalıştığını ifade etti.

Bakanlık tarafından gönderilen 240 bin ücretsiz ders kitabı dağıtımının tamamlandığını aktaran Akbaş, “Ders kitaplarının yanı sıra bakanlığımız tarafından gönderilen yardımcı kaynak çalışma kitabının ilk partisi olan 50 binin dağıtımına da başlanıldı. İkinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf düzeyleri için hazırlanan yardımcı kaynak çalışma kitaplarında çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer almaktadır. Geçtiğimiz dönemde İlimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayan yardımcı kaynak kitapları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin masalarının üzerinde olacak. Bakanlığımızın göndermiş olduğu kitaplar öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacaktır” dedi.

Eğitim öğretim yılı başı itibariyle kentte toplam 227 bin adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ulaştıracaklarını kaydeden Akbaş, “Bu çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.