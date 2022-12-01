Karabük’te taşımalı eğitim çerçevesinde 2 bin 997 öğrenci yemek yardımından faydalanırken 2023 yılında da bu sayının 3 bin 500’e çıkartılması hedefleniyor.

Karabük’te taşımalı eğitim çerçevesinde 2 bin 997 öğrenci yemek yardımından faydalanırken 2023 yılında da bu sayının 3 bin 500’e çıkartılması hedefleniyor.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı bir şekilde uygulandığı kentte binlerce öğrenci hem taşımalı sistemden hem de ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2 bin 26 öğrencinin Karabük merkez ve köylerinden taşımalı sistemle ücretsiz bir şekilde taşındığını belirtti.

Aynı zamanda bu öğrencilerin sulu yemek imkanından da faydalandığını ifade eden Akbaş, “Bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan öğrencilerimiz de bu uygulamadan faydalanmaktadır. Yine 282 özel eğitimli öğrencimiz bu taşımalı yemeğimizden faydalanıyor” dedi.

Karabük genelinde 13 ortaöğretim pansiyonu, bir de imam hatip pansiyonu bulunduğunu aktaran Akbaş, “İlimiz genelinde yemek yardımından faydalanan öğrenci sayımız 2 bin 997’dir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da 3 bin 500 öğrencimiz eğitim ve yemek yardımından faydalanacaktır” diye konuştu.